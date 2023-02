Război în Ucraina, ziua 359: Putin schimbă „operațiunea militară” în „operațiune de combatere a terorismului” UPDATE 18:03 - In cadrul unui mesaj catre Adunarea Federala programat pentru 21 februarie, președintele rus Vladimir Putin ar putea propune modificarea statutului campaniei militare din Ucraina. In loc de o „operațiune militara speciala” cu un statut juridic neclar, Putin ar putea anunța o „operațiune de combatere a terorismului” descrisa de legea rusa. Doi analiști politici care coopereaza cu administrația prezidențiala au declarat pentru The Moscow Times despre aceasta posibilitate.UPDATE, 12.45 - Rusia susține ca are un sistem antiaerian aproape fara concurenți in lumeSistemul de aparare aeriana… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Kievul va primi zeci de tancuri și vehicule blindate, sisteme antiaeriene precum și rachete cu raza mai lunga de acțiune, dar are o problema. Doar o parte dintre aceste arme atat de necesare vor ajunge pe front la timp pentru a-i ajuta pe ucraineni se blocheze ofensiva de amploare pe care forțele Rusiei…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al țarii, a declarat ca furnizarea de catre SUA de armament avansat pentru Ucraina nu va determina Moscova sa negocieze cu Kievul, ci ”rezultatul va fi exact opus”, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres…

- Washingtonul nu crede ca Ucraina ar putea cuceri militar Crimeea. Administrația lui Joe Biden considera insa ca, prin atacurile sale, Kievul ar putea contesta controlul Rusiei asupra peninsulei ocupate, consolidandu-și astfel poziția in viitoarele negocieri, scrie New York Times . Moscova susține ca…

- Fostul sef al diplomatiei americane Henry Kissinger a pledat marti, 17 ianuarie, pentru un sprijin continuu pentru Ucraina pana se ajunge la o incetare a focului si a declarat ca sprijina aderarea acestei tari la NATO, relateaza AFP și Agerpres. ”Inainte de acest razboi, m-am opus ca Ucraina sa devina…

- Un veteran al armatei ruse, Konstantin Sivkov, șeful adjunct al Academiei de Științe Militare a Federației Ruse, a atras reacții dure dupa declarațiile amenințatoare la adresa Azerbaidjanului. Acesta ar fi primit amenințari cu moartea. Sivkov „se plange” ca este amenințat cu represalii pentru cuvintele…

- Statele Unite avertizeaza marti ca „nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului, relateaza The Guardian. „Nu vom permite Ucrainei sa organizeze atacuri in afara frontierelor sale", subliniaza un purtator de cuvant…

- Politicieni din coalitia aflata la guvernare in Germania au respins duminica afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron cu privire la o posibila viitoare arhitectura de securitate in Europa, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Expertul SPD in politica externa, Nils Schmid, a declarat in editia…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…