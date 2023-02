Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian de Externe, Eli Cohen, a exprimat joi, in cursul vizitei in Ucraina, solidaritatea Israelului cu poporul ucrainean si a anuntat o linie de creditare, dar un oficial de rang inalt de la Kiev a exprimat indignare ca nu a condamnat direct agresiunile Rusiei, noteaza mediafax.…

- Putin a dat ordin Ministerului Apararii sa inceapa negocieri cu omologul sau bielorus sa inființeze centre comune de instruire militara. Antrenamentele de lupta constau in 9.000 de soldați ruși cu 170 de tancuri și peste 300 de blindate și artilerii.In convoaiele militare din Belarus sunt desfașurate…

- UPDATE 07:00 - Ministrul francez de Externe, Catherine Colonna, s-a intalnit joi, la Odesa, cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, informeaza dpa. Cei doi au fost nevoiti sa se intalneasca intr-un adapost din orasul-port de pe coasta ucraineana a Marii Negre din cauza sirenelor de raid aerian, a spus…

- Razboi in Ucraina, ziua 329. Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a afirmat ca Marea Britanie intentioneaza sa ofere sprijin militar Ucrainei cat va fi necesar, pentru respingerea invaziei militare ruse.

- Dmitro Kuleba a precizat ca acest lucru se va intampla chiar luni, 26 decembrie și a subliniat ca problema locului permanent al Rusiei in Consiliul de Securitate al ONU este deja in curs de discutie in cercurile diplomatice.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a cerut marti, cu ocazia reuniunii NATO de la Bucuresti, accelerarea livrarilor de armament si generatoare de electricitate, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina. Conform cotidianului Le Monde, Dmitro Kuleba a cerut livrarea…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a cerut marti, cu ocazia reuniunii NATO de la Bucuresti, accelerarea livrarilor de armament si generatoare de electricitate, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina.