Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Uniunea Europeana vrea sa pregateasc 30.000 de soldați ucraineni, dublu fața de obiectivul inițial, cu scopul de a ajuta Kievul sa faca fața invaziei ruse, a anunțat, miercuri, un responsabil european. Cei 27 au pus la punct anul trecut, in luna noiembrie, un program vizand pregatirea inițial a 15.000…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian". SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina", se arata in declaratia…

- Pentru a doua oara in aceasta saptamana, președintele rus Vladimir Putin a evocat posibilitatea ca Rusia sa iși schimbe in mod oficial doctrina actuala potrivit careia nu va fi prima care va folosi armele nucleare intr-un conflict, informeaza CNN . Putin a susținut ca politica Statelor Unite nu a fost…