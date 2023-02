Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Președintele din Belarus, Aleksandr Lukasenko, a comentat vizita planificata a presedintelui american Joe Biden in Polonia și l-a invitat pe seful de la Casa Alba la Minsk pentru a discuta despre „incheierea razboiului" in Ucraina, informeaza agenția belarusa Belta, citata de Agerpres.Mai mult, Aleksandr…

- Razboi in Ucraina, ziua 359. Lovitura pentru Vladimir Putin chiar in ziua in care incearca sa il convinga pe Alexandr Lukasenko sa i se alature in razboiul din Ucraina. In timp ce Putin vrea mai mulți militari, președintele Belarusului vorbește despre neg

- Dezvaluiri incendiare ies la iveala in paginile ziarului elvețian Neue Zurcher Zeitung. Un reprezentant de rang inalt al americanilor ar fi negociat pacea din Ucraina cu Kremlinul. Președintele american Joe Biden ar fi fost dispus sa-i ofere președintelui rus o cincime din Ucraina in schimbul pacii.…

- Un soldat ucrainean i-a prezentat marți președintelui Volodimir Zelenski un steag semnat de trupele de pe front, pe care sa il ofere, la randul sau, cadou președintelui Joe Biden și Congresului SUA, in semn de mulțumire pentru ajutorul armat trimis Ucrainei pentru a ține piept invaziei ruse. Soldatul,…

- Kremlinul ar fi luat o decizie cu privire la o „solutie” radicala la problema intrarii Belarusului in razboiul din Ucraina: eliminarea presedintelui Alexander Lukasenko sau, in orice caz, fortarea acestuia sa colaboreze, scrie centrul de studii american Robert Lansing Institute, care citeaza surse din…