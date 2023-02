Stiri pe aceeasi tema

- Compania ucraineana producatoare de armament Ukroboronprom a anuntat miercuri ca a demarat productia in comun de obuze de artilerie impreuna cu o tara europeana care este membra NATO, adaugand ca intentioneaza sa produca si alte tipuri armament si echipamente militare impreuna cu aliatii, transmite…

- Compania ucraineana producatoare de armament Ukroboronprom a anuntat miercuri ca a demarat productia in comun de obuze de artilerie impreuna cu o tara europeana care este membra NATO, adaugand ca intentioneaza sa produca si alte tipuri armament si echipamente militare impreuna cu aliatii, relateaza…

- Compania rusa Gazprom a anunțat ca va livra miercuri 35,3 milioane de metri cubi (mcm) de gaze catre Europa prin Ucraina, cel mai mare nivel de dupa 16 ianuarie, cand fluxurile au fost de 35,4 mcm.

- Secretarul general al NATO a declarat marti dimineata, inainte de reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina, ca este mai important ca niciodata ca aliatii sa furnizeze mai mult sprijin pentru Ucraina, in conditiile in care saptamana viitoare se implineste un an de la invazia rusa, iar Vladimir Putin…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat in noul sau discurs halucinant ca statele europene sunt deja in razboi pana la brau. Și spera ca nu vor intra pana la gat! E un discurs in care ultimul aliat al lui Putin din Europa preia retorica Moscovei, fara rezerve, potrivit Digi24 . ”O mare parte din Europa…

- Razboi in Ucraina, ziua 319. Luptele continua dupa ce Ucraina a respins apelul președintelui rus Vladimir Putin pentru o incetare temporara a focului pentru Craciunul ortodox, ca un truc cinic.

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa anunte, luni, in cursul unei reuniuni cu liderii din Europa de Nord, tarile baltice si Tarile de Jos in Letonia, livrarea catre Ucraina a unei importante cantitati mari de munitie pentru artilerie, noteaza AFP.

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa anunte, luni, in cursul unei reuniuni cu liderii din Europa de Nord, tarile baltice si Tarile de Jos in Letonia, livrarea catre Ucraina a unei importante cantitati mari de munitie pentru artilerie, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele…