- Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana vor continua sa ofere asistenta militara Ucrainei cat va fi necesar, pentru exercitarea dreptului la autoaparare, a afirmat marti dupa-amiaza secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

- Cancelarul Olaf Scholz a reafirmat, miercuri, linia politica a Germaniei, subliniind ca va continua sa ofere asistenta militara Ucrainei, dar nu vrea ajungerea la un razboi intre Rusia si Alianta Nord-Atlantica.

- Razboi in Ucraina, ziua 332. Germania si alte tari analizeaza atent argumentele in favoarea sau impotriva furnizarii de tancuri Ucrainei, tinand cont de evolutiile unui razboi care dureaza deja de aproape un an.

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un razboi de durata in Ucraina si va sprijini Kievul atat timp cat va fi necesar, a declarat miercuri ministrul de externe suedez Tobias Billstrom, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului UE, informeaza Reuters, citata de Agerpres. ”In pofida…

- El a reluat, totodata, ideea ca Alianța Nord-Atlantica si Uniunea Europeana trebuie sa susțina apararea Ucrainei pe termen lung.„Sunt prevazute discuții saptamana viitoare cu ucrainenii, pentru a vedea ce tipuri de armament sunt necesare si care dintre aliați le pot furniza", a afirmat Jens Stoltenberg,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirma ca Rusia isi mentine obiectivele militare si recunoaste ca nu trebuie subestimata, de aceea crede ca Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana trebuie sa sustina apararea Ucrainei pe termen lung. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- UPDATE 8:00 - Cel puțin opt persoane au fost ucise și 23 ranite de lovituri ucrainene cu HIMARS in regiunea ocupata Lugansk, a transmis vineri agenția rusa de presa de stat TASS, citand o sursa neidentificata din cadrul serviciilor de urgența.UPDATE 7:30 - Mass-media ucraineana a publicat un videoclip…

- Ungaria ar fi blocat ajutorul propus de Uniunea Europeana pentru Ucraina, in valoare de 18 miliarde de euro. Premierul Viktor Orban a scris pe contul sau de Twitter ca știrea este falsa și ca țara sa e pregatita sa ofere ajutor Ucrainei pe baza bilaterala.