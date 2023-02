Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a pierdut strategic, operational si tactic in razboiul sau in Ucraina, a declarat marti presei seful statului major american, generalul Mark Milley, dupa o reuniune a Grupului de contact pentru Ucraina condus de SUA, care a avut loc la Bruxelles, potrivit Agerpres. „Rusia este acum o paria globala…

- Oficialii occidentali din domeniul apararii se intalnesc vineri in Germania pentru a stabili ce noi arme vor trimite Ucrainei, in perspectiva unei escaladari a conflictului in aceasta primavara. Sub presiunea aliaților, Germania trebuie sa decida daca va da unda verde livrarii tancurilor de lupta pe…

- Marea Britanie informeaza in raportul sau zilnic ca Rusia și Wagner dețin „probabil controlul asupra majoritații” Soledarului, ceea ce pune forțele ucrainene din zona in pericol de a fi incercuite.

- Forțele rusești au bombardat, joi noaptea, intreaga linie de front din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, in cadrul a ceea ce pare a fi o ambiție redusa a Kremlinului de a securiza doar cea mai mare parte a teritoriilor pe care le-a revendicat. Cele mai aprige lupte…

- Plafonarea prețului la 60 de dolari pentru petrolul rusesc transportat pe cale maritima, convenita de Grupul celor șapte națiuni și Australia, nu este serioasa și nu va face mare lucru pentru a descuraja Rusia sa porneasca un razboi in Ucraina, a declarat

- Directorul AIEA, Rafael Grossi, a declarat ca negocierile cu Kiev și Moscova pentru crearea unei zone de siguranța in jurul centralei nucleare Zaporojie continua. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardamentele care afecteaza cea mai mare centrala nucleara din Europa.