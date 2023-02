Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Sirenele de alarma au rasunat pe teritoriul Ucrainei, dupa detectarea mai multor avioane rusești care au decolat din Belarus. In același timp, la Bahmut se duc in continuare lupte grele: rușii susțin ca au avansat aproape 2 ki

- Ministrii apararii din statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice se reunesc, astazi si maine, la Bruxelles. Printre subiectele fierbinti pe agenda se afla capacitatea de consolidare a apararii si descurajarii Aliantei si sprijinirea Ucrainei.

- Purtatorul de cuvant al Forțelor Aeriene ucrainene, Iurii Ihnat, a reluat afirmația generalului Valeri Zalujnii, potrivit careia doua rachete rusești lansate spre Ucraina au traversat vineri, 10 februarie, spațiul aerian al Romaniei, stat membru NATO, scrie The Kyiv Independent . Ministerul roman al…

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut statelor Alianței sa ofere sprijin suplimentar Ucrainei, motivand ca furnizarea de armament va aduce pacea in aceasta țara si considerand drept legitime atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei.

- Președintele din Belarus, Alexander Lukașenko, a declarat joi (22 decembrie) ca recentele manevre militare nu au vizat Ucraina și a respins „teoriile conspirației” despre desfașurarea forțelor armate belaruse la granița, spunand ca el cauta sa fie pace, pregatindu-se pentru razboi. Vorbind la o conferința…

- Marea Britanie va anunța astazi ca acorda Ucrainei unui nou pachet major de ajutor militar care conține muniție pentru artilerie. Ucraina transmite ca bombardamentele rușilor au vizat pe orașul Herson, in timp ce forțele sale continua sa reziste atacurilor masive din Bahmut.