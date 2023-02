UPDATE 6:45 Casa Alba: Putin nu ia decizii buneArmata rusa se lupta in continuare cu aceleasi probleme care au afectat invazia sa la scara larga de acum un an, in ciuda schimbarilor de personal la nivel inalt, a declarat purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala, John Kirby, in cadrul unei conferinte de presa din 13 februarie.Kirby a declarat ca problemele armatei ruse includ logistica, problemele de personal si coeziunea unitatilor. "As putea continua la nesfarsit", a spus el.Vladimir Putin "nu ia decizii bune", a declarat Kirby reporterilor. "In mod clar, el nu a luat decizii…