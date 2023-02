Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Germania, Olanda si Danemarca intentioneaza sa furnizeze Ucrainei aproximativ 100 de tancuri de tip Leopard 1, de fabricatie germana, in cadrul eforturilor de asistenta pentru a respingerea invaziei militare ruse.

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, le-a cerut liderilor din blocul comunitar sa avanseze cu discutiile privind folosirea celor 300 de miliarde de euro reprezentand activele confiscate ale Bancii Centrale a Rusiei pentru reconstructia Ucrainei, a relatat luni Financial Times. Pe de alta…

- Uniunea Europeana planuieste sa trimita Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 500 de milioane de euro, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva atacurilor Rusiei, a declarat vineri, 20 ianuarie, la Bruxelles, un oficial al UE, potrivit Agerpres. De asemenea, urmeaza sa se decida alte 45…

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- UPDATE 07:20 - Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa.UPDATE 07:15 - Politia ucraineana afirma ca a descoperit 25 de lagare…

- Reuniunea marcheaza 45 de ani de dialog intre Uniunea Europeana si ASEAN si este primul Summit UE – ASEAN la care participa, alaturi de reprezentantii institutiilor europene, si cei 27 de lideri ai Uniunii Europene, marcand astfel o premiera istorica, precizeaza Administratia Prezidentiala intr-un…

- Congresmeni republicani din Camera Reprezentantilor a SUA au promis ca, si dupa ce partidul lor va prelua in ianuarie controlul acestei camere a Congresului, acest partid isi va mentine sprijinul bipartizan - impreuna cu democratii - fata de ajutorul militar oferit Ucrainei, dar nu va accepta modul…