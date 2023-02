Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 356. Ucraina spera ca la reuniunea de marti aliatii occidentali vor stabili numarul de tancuri pe care i le vor oferi, precum si calendarul livrarilor, dupa ce primele tancuri grele au fost promise pentru sfarsitul lunii martie.

- Premierul israelian Benyamin Netanyahu a declarat, miercuri, ca țara sa ia in considerare un ajutor militar pentru Ucraina, oferindu-se totodata sa medieze in conflictul dintre Kiev și Moscova. „Ei bine, cu siguranța analizez acest lucru”, a declarat premierul intr-un interviu acordat postului american…

- Uniunea Europeana planuieste sa trimita Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de 500 de milioane de euro, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva atacurilor Rusiei, a declarat vineri, 20 ianuarie, la Bruxelles, un oficial al UE, potrivit Agerpres. De asemenea, urmeaza sa se decida alte 45…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, pare sa reziste presiunilor si vrea sa mai astepte pana sa decida daca va oferi sprijin militar suplimentar Ucrainei, in contextul actiunilor in acest sens anuntate de Franta si Statele Unite.

- UPDATE 07:20 - Planificatul summit UE-Ucraina anuntat de blocul european nu va avea loc la Bruxelles, contrar informatiilor initiale, ci la Kiev, a anuntat luni seara Biroul prezidential din capitala Ucrainei, informeaza marti dpa.UPDATE 07:15 - Politia ucraineana afirma ca a descoperit 25 de lagare…

- Liderii din Uniunea Europeana se reunesc joi la Bruxelles pentru ultimul summit programat din acest an, urmand sa discute in special despre consecintele razboiului din Ucraina si relatiile UE cu SUA, relateaza DPA.

- Forțele ruse au distrus orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat atacuri cu rachete in mai multe zone ale țarii, potrivit publicației The Guardian.