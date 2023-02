Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite cer cetatenilor americani din Rusia sa paraseasca imediat tara. Autoritatile spun ca acestia ar putea fi arestati de fortele de ordine rusesti sau ca pot fi victimele hartuirilor si ale unor procese fara probe concrete.

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali polit

- Polonia, o tara vecina cu Ucraina, care se apara de agresiunea rusa, a semnat miercuri un acord privind achizitionarea a 116 tancuri de tip Abrams din Statele Unite, in cadrul unei consolidari a armatei poloneze, o vanzare aprobata de catre Departamentul de Stat in decembrie, relateaza AFP. "Consolidam…

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Administratia Vladimir Putin a avertizat, joi seara, ca vor fi "consecinte" daca Statele Unite confirma actiunea "provocatoare" de trimitere a unor sisteme antiaeriene avansate de tip Patriot in Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Ministrul de Externe a confirmat ca discuțiile cu ambasadorul federației Ruse, convocat in aceasta dimineața, dupa bombardamentele masive de ieri din Ucraina, nu au fost tomai „explicative”. „Evident, noi am condamnat ferm acest atac și evident, Federația Rusa are o alta poziție”, a declarat Nicu Popescu.