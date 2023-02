Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis sambata un decret de demitere a unui inalt responsabil din domeniul securitații și a declarat separat ca va continua campania sa de curațare a guvernului, scrie Reuters. Autoritațile au demis zeci de oficiali in ultimele saptamani și au deschis anchete…

- Presedintele Volodimir Zelenski s-a declarat duminica increzator ca tara sa poate invinge Rusia in acest an, in pofida dificultatilor actuale ale Ucrainei pe frontul de lupta. „2023 trebuie si va fi cu siguranta anul victoriei noastre”, a scris presedintele Zelenski intr-un mesaj pe Telegram. In acelasi…

- Kievul și aliații poarta discuții cu privire la solicitarile Ucrainei de a primi rachete cu raza lunga de acțiune, a declarat sambata un consilier al președintelui Volodimir Zelenski, informeaza Reuters. Ucraina a obținut promisiuni de a primi tancuri de lupta occidentale și cauta avioane de lupta pentru…

- Grupul rus de mercenari Wagner intentioneaza sa trimita trupurile soldatilor ucraineni ucisi in luptele din orasul Soledar, recent capturat, a relatat sambata un site web apropiat de fondatorul companiei militare private, oligarhul Evgheni Prigojin, relateaza Reuters. Grupul Wagner a declarat la 11…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca guvernul sau așteapta „decizii ferme” din partea liderilor NATO și ai altor țari care se vor reuni vineri pentru a discuta despre creșterea capacitații Ucrainei de a se confrunta cu forțele ruse folosind tancuri moderne, scrie Reuters. Intalnirea…

- Fortele de aparare aeriana comune ruso-belaruse au fost intarite cu noi unitati de rachete ce au fost amplasate pe pozitii, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Minsk, citat de Reuters. In același timp, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat miercuri, dupa o vizita in regiunea Liov,…

- Rusia planuiește o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a „epuiza” Ucraina, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters. „Avem informații potrivit carora Rusia planuiește un atac prelungit cu ajutorul dronelor Shahed”, a declarat Zelenski in discursul sau de…

- Autoritatile rusesti de ocupatie sustin ca se pregatesc sa paraseasca orasul Nova Kahovka, locul unui baraj-cheie pe fluviul Nipru, la cateva zile dupa ce au cedat controlul orasului Herson fortelor ucrainene, relateaza dpa, citata de Agerpres. Pavel Filipciuk, seful administratiei de ocupatie, a declarat…