- Rusia și Belarus desfașoara inca o saptamana de exerciții militare comune, a declarat Ministerul belarus al Apararii, cel mai recent semn de cooperare intre aliații vecini, in contextul invaziei Moscovei in Ucraina, scrie CNN. Ministerul a precizat ca scopul antrenamentului este de a imbunatați compatibilitatea…

- Armata ucraineana anunta duminica respingerea unui atac in apropierea satului Blahodatne, in regiunea Donetk, in estul Ucrainei, in timp ce grupul paramilitar rus Wagner da asigurari ca l-a cucerit, relateaza AFP. Trupele Kievului "au respins atacuri in apropiere de Blahodatne" si in alte 13 localitati…

- Fortele ruse si mercenari Wagner controleaza probabil cea mai mare parte a micului oras Soledar din estul Ucrainei, dupa o serie de progrese tactice in ultimele zile, apreciaza marti Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin actualizat despre situatia de pe frontul din Ucraina, relateaza Reuters,…

- Ministerul rus al Apararii susține sambata ca fortele sale in Ucraina vor respecta incetarea focului declarata unilateral cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi pana la miezul noptii.

- Putin i-a transmis lui Șoigu instrucțiuni pentru incetarea focului de-a lungul intregii linii a frontului de pe 6 ianuarie pana pe 7 ianuarie, cand se sarbatorește Craciunul pe rit vechi. Incetarea focului ar urma sa intre in vigoare pe 6 ianuarie la ora 12.

- Razboi in Ucraina, ziua 298. Serghei Soigu, a inspectat trupele tarii implicate in "operatiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina, a anuntat, duminica, Ministerul rus al Apararii.

- Ministerul rus al Apararii a afirmat vineri ca Ucraina a executat cel putin 10 prizonieri de razboi rusi și a acuzat Kievul de comiterea unor crime de razboi pentru care promite ca presedintele Volodimir Zelenski va fi judecat.

Ministerul rus al Apararii a afirmat vineri ca Ucraina a executat mai mult de zece prizonieri de razboi rusi, care au fost impuscati direct in cap, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.