- Volodimir Zelenski este așteptat joi la Bruxelles, unde se va adresa unei adunari extraordinare a Parlamentului European. Președintele ucrainean va face presiuni asupra aliaților sa livreze mai multe arme și avioane de lupta „cat mai curand posibil”, relateaza The Guardian. Intre timp, șeful NATO, Jens…

- Ambasada Moscovei in Marea Britanie a avertizat miercuri ca „Rusia va gasi raspuns” in cazul in care Londra decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, asa cum a cerut presedintele Volodimir Zelenski, informeaza digi24.ro.

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…

- Odata cu trimiterea tancurilor Challenger 2, Marea Britanie devine prima țara occidentala care ofera astfel de tancuri grele pentru a ajuta Ucraina impotriva invaziei rusești. Polonia, Franța și SUA au promis deja blindate ușoare pentru Kiev. In timpul unei discuții cu președintele ucrainean Volodimir…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Armata rusa a lovit Hersonul joi "de peste 16 ori", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce orasul, eliberat de fortele guvernamentale pe 11 noiembrie, este supus unui bombardament violent care l-a privat de electricitate.