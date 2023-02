Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc.

- Oficialii ucraineni continua sa spuna ca Rusia pregatește o „vasta ofensiva de iarna”. O perspectiva care poate parea surprinzatoare pentru o armata rusa prezentata adesea ca un contigent intr-o stare deloc buna. Dar, in absența unui asalt pe scara larga, Moscova ar putea intr-adevar profita de aceasta…

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Un general ucrainean a respins joi ideea unui eventual armistitiu de sarbatori daca Rusia nu-si retrage din Ucraina trupele, care isi intensifica ofensiva in regiunea Donetk.

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Aproape toata partea de sud a regiunii Voronej, inclusiv marile centre regionale Rososh și Pavlovsk, se incadreaza in zona de evacuare menționata, de o suta de kilometri. Populația totala a acestui teritoriu este de peste 270.000 de oameni.