- Danemarca, Germania și Tarile de Jos pun in comun fonduri pentru a reconditiona si echipa cel puțin 100 de tancuri vechi Leopard 1 din stocurile industriei de aparare, care urmeaza a fi furnizate Ucrainei, releva o declaratie comuna publicata marti, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 336. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, ca raspuns la relatarile privind lipsa de munitii a armatei ruse, ca Rusia produce rachete antiaeriene cat restul lumii la un loc.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a implinit miercuri 45 de ani pe fondul unei grave crize guvernamentale care l-a obligat sa procedeze la remanierea unei parti a administratiei sale, dar si cu un dar mult asteptat de Kiev din partea tarilor aliate – acceptul dat de Germania pentru livrarile…

- Germania va trimite Ucrainei cel puțin o companie de Leopard 2A6,. potrivit publicației germane Der Spiegel. Cancelarul german Olaf Scholz ar fi decis sa trimita tancuri Leopard 2 in Ucraina și sa permita altor țari, precum Polonia, sa faca același lucru. Alți aliați, printre care și cei din Scandinavia,…

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Guvernul Germaniei a decis trimiterea unui numar mic de tancuri in Ucraina si va autoriza livrarea de vehicule blindate de fabricatie germana de catre natiuni aliate, in cadrul acordului cu Statele Unite, afirma oficiali polit

- Germania a primit cererea oficiala a Poloniei de a reexporta tancuri Leopard 2 catre Ucraina, a anuntat marti ministrul polonez al apararii, in timp ce Varsovia creste presiunea asupra Berlinului pentru a-si da aprobarea, informeaza Reuters.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat, luni, ca țara sa va solicita acordul Berlinului pentru a livra Ucrainei tancuri Leopard fabricate in Germania. Morawiecki s-a angajat și sa creeze o coaliție de țari gata sa livreze aceste tancuri Ucrainei. „Vom cere un astfel de acord, dar este o chestiune…

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…