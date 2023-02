Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata ca situația de pe frontul din estul țarii devine din ce in ce mai dura, iar Rusia arunca tot mai multe trupe in lupta, scrie Reuters. Kremlinul a facut presiuni pentru o victorie semnificativa pe campul de lupta, dupa luni de eșecuri,…

- UPDATE 6:20 - Denis Pusilin, seful instalat de Moscova al autoproclamatei Republicii Populare Donetk, a afirmat ca a vizitat orasul Soledar, despre care Rusia sustine ca l-a capturat in aceasta luna, informeaza Reuters.Pusilin a publicat, duminica, un filmulet pe Telegram, in care poate fi vazut mergand…

- Vineri, 20 ianuarie, Kremlinul a declarat ca tancurile furnizate de tarile occidentale Ucrainei nu vor schimba cursul conflictului si ca Occidentul o sa regrete ca ”a intretinut iluzia” ca Ucraina ar putea castiga pe campul de lupta, relateaza Reuters si Agerpres . Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Rusia planuiește o campanie prelungita de atacuri cu drone iraniene pentru a „epuiza” Ucraina, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters. „Avem informații potrivit carora Rusia planuiește un atac prelungit cu ajutorul dronelor Shahed”, a declarat Zelenski in discursul sau de…

- Marți, 22 noimebrie, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca ucrainenii care au nevoie de servicii de baza in cazul in care Rusia va distruge centralele electrice si alte facilitati in aceasta iarna vor putea apela la ”centre de invincibilitate” speciale, informeaza Reuters . Mii de…

- Departamentul de Stat al SUA a calificat drept „incredibil de ingrijoratoare” informația potrivit careia rachete rusești ar fi lovit Polonia, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Vedant Patel, a declarat reporterilor ca SUA incearca ca ințeleaga mai multe despre explozie…

- Departamentul de Stat al SUA a calificat drept „incredibil de ingrijoratoare” informația potrivit careia rachete rusești ar fi lovit Polonia, relateaza Reuters citat de stiri pe surse . Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Vedant Patel, a declarat reporterilor ca SUA incearca ca ințeleaga…