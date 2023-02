Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului rus de informatii externe (SVR), Serghei Naraskin, a declarat miercuri ca NATO nu va reusi sa-i provoace Moscovei o ”infrangere strategica”, in pofida faptului ca a trimis arme si echipamente militare in Ucraina in valoare de miliarde de dolari. Naraskin, care este un aliat apropiat…

- Un tribunal rus a dispus confiscarea unui complex hotelier de lux deținut de magnatul rus al aluminiului Oleg Deripaska dupa ce acesta a criticat, la inceputul anului, razboiul președintelui Vladimir Putin in Ucraina, relateaza marți Financial Times, potrivit The Moscow Times . Ordinul judecatoresc…

- UPDATE 23:45 Putin pregateste Rusia pentru un razboi lung in Ucraina. Rusia se pregateste de un razboi lung impotriva Ucrainei, careia aliatii NATO trebuie sa continue sa-i furnizeze arme pana cand Vladimir Putin intelege ca "nu poate castiga pe campul de lupta", a declarat vineri, Jens Stoltenberg.La…

- Sistemul american de aparare antiaeriana Patriot ar fi o tinta legitima pentru loviturile armatei ruse impotriva Ucrainei, daca Statele Unite vor autoriza livrarea acestuia catre Kiev, a afirmat miercuri Kremlinul, potrivit agenției Reuters, citata de Agerpres . Washingtonul finalizeaza planurile de…

- Economia rusa “are toate capacitatile necesare” pentru a finanta ofensiva militara, a declarat presei Dmitri Peskov. “Astfel de masuri nu vor avea niciun fel de impact”, a adaugat el, referindu-se la plafonarea pretului petrolului rusesc adoptata de Uniunea Europeana, tarile G7 si Australia pentru a…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului a cerut ca Vladimir Putin sa nu fie comparat cu fostul lider sovietic Nikita Hrușciov, afirmand ca acest lucru nu este potrivit, transmite Lenta . „Comparațiile nu sunt potrivite, Putin este Putin iar Hrușciov a fost Hrușciov, Dumnezeu sa-i odihneasca sufletul”,…

- Rusia a salutat miercuri declaratia liderilor G20, desi documentul mentioneaza „suferintele umane imense” provocate de razboiul din Ucraina, transmite Reuters, citata de Agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat ca versiunea finala – pe care diplomatii rusi s-au straduit…

