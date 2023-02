Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 343. Oficiali ucraineni au indicat ca o invazie de proporții a Rusiei, comparabila cu cea din 24 februarie anul trecut, ar putea surveni intr-un interval de cateva saptamani și ca in urmatoarele luni in Ucraina se vor desfașura bat

- Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor trimite 31 de tancuri de lupta Abrams in Ucraina si a subliniat ca aceasta decizie nu trebuie interpretata ca un gest ofensiv la adresa Rusiei, ci un ajutor pe care aliatii il acorda Ucrainei pentru a se apara. Cele 31 de Abrams vor forma un batalion…

- Americanii sfatuiesc Ucraina sa amane lansarea unei contraofensive majore impotriva forțelor ruse pana cand țara va primi noi arme, iar soldații ucraineni vor fi pregatiți sa le foloseasca, susține un oficial din Administrația Biden. Vorbind sub protecția anonimatului, acesta a dezvaluit ca Statele…

- In timp ce Ucraina vrea sute de vehicule blindate și tancuri pentru o contraofensiva majora impotriva Rusiei, rolul acestor vehicule de lupta se reevidențiaza in plin secol al tehnologiei, al dronelor și al sistemelor interconectate. In primii ani ai secolului XXI, planificatorii militari se gandeau…

- Țarile occidentale, in frunte cu SUA, sunt pregatite sa continue sa alimenteze Ucraina cu arme, chiar daca stocurile lor se epuizeaza, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in fața presei. „Pana acum, am vazut ca țarile occidentale, in frunte cu SUA, și-au demonstrat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.