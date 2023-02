Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 324. Castorii ar putea contribui la apararea Ucrainei in fața atacurilor rusești. Spre deosebire de alți ani, ucrainenii nu le-au mai daramat barajele și astfel numeroase zone au fost inundate ceea ce reprezinta o piedica naturala

- „Se apropie momentul pentru o pace negociata in Ucraina, ca sa se reduca riscul unui nou razboi mondial devastator, dar visul privind dezmembrarea Rusiei ar putea declanșa haosul nuclear”. Declarația a fost facuta de catre diplomatul american Henry Kissinger, citat de Reuters, scrie digi24.ro .

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…

- ”Oricine intervine economic intr-un conflict militar ia pozitie”, declara in traditionalul interviu la un post de radio apropiat puterii liderul nationalist. ”Putin cate putin alunecam catre razboi”, insista el. Orban se declara ingrijorat de masurile luate in vederea sanctionarii ofensivei ruse in…

- Razboi in Ucraina, ziua 265. Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina

- Razboi in Ucraina, ziua 264. Presedintele rus Vladimir Putin va avea in aceasta saptamana o intalnire cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, prima dupa retragerea trupelor din Herson.

- UPDATE 9.00 - Seful Administratiei Militare Regionale Dnipropetrovsk a raportat ca rusii au atacat raionul Nikopol de sambata seara pana duminica dumineata, scrie RBC, conform Rador.Potrivit oficialului, armata rusa a atacat de opt ori, folosind lansatoare de rachete multiple și artilerie grea. In comunitatea…

- Razboi in Ucraina, ziua 253. Bombardamente puternice au fost raportate joi in zone extinse din Ucraina, deteriorand infrastructura, inclusiv alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Zaporojie.