Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica”. „Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca agresiunea cibernetica…

- UPDATE 5 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Parlamentului Frantei, intensificarea eforturilor tarilor europene pentru „apararea libertatii comune” si pentru a forta Rusia sa accepte pacea. „Sunt recunoscator pentru…

- UPDATE 5 Presedintele Chinei, Xi Jinping, a pledat, in discutia cu omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, pentru evitarea conflictelor militare si a confruntarilor intre natiuni, in contextul amplificarii tensiunilor dintre Occident si Rusia din cauza interventiei militare ruse in Ucraina. „Relatiile…

- UPDATE 1 Rusia are puterea de a pune la locul lor inamicii condusi de Statele Unite, iar Moscova va zadarnici complotul rusofob al Occidentului de a dezbina Rusia, a declarat joi unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008…

- UPDATE 3 Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 23 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…