- Dupa atacurile forțelor ruse de joi, in care au murit 11 persoane, președintele Volodimir Zelenski a cerut noi sancțiuni impotriva Rusiei și vrea ca aliații sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. AIEA face un apel pentru securitate, dupa ce au fost raportate explozii puternice in apropierea centralei…

- Explozii au fost auzite in apropierea centralei nucleare din Zaporojie in timpul atacurilor de joi, anunța agenția nucleara a ONU. Președintele ucrainean cere noi sancțiuni impotriva Rusiei, iar aliaților sa furnizeze Ucrainei mai multe arme. Rafael Grossi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie…

- Uniunea Europeana ar trebui sa instituie mai multe sancțiuni impotriva sectorului tehnologic al Rusiei pentru a reduce capacitatea acesteia de a produce arme și rachete pe care le folosește pentru a lupta impotriva Ucrainei, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, pentru Reuters. Dl Lipavsky…

- Ministrul de externe al Germaniei a declarat duminica ca guvernul sau nu va sta in calea Poloniei in cazul in care aceasta dorește sa trimita tancurile sale Leopard 2 catre Ucraina, ceea ce ar putea reprezenta un progres pentru Kiev, care dorește aceste tancuri pentru a lupta impotriva invaziei Rusiei,…

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara impotriva Ucrainei, printre masuri figurand limitarea exporturilor tehnologice si restrict

- Serviciul de securitate al Ucrainei a confirmat faptul ca guvernul a impus sanctiuni impotriva a 10 clerici de rang inalt, pe motiv ca au fost de acord sa colaboreze cu autoritatile de ocupatie ruse sau au justificat invadarea de catre Moscova. Clericii sanctionati fac parte din ramura ucraineana a…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite sa acționeze impotriva Rusiei in legatura cu atacurile aeriene asupra infrastructurii civile, care au aruncat din nou orașele ucrainene in intuneric și frig, in timp ce se instaleaza iarna. Rusia a lansat…

- Autoritațile instalate la Moscova in Zaporojie au inceput sa integreze centrala nucleara sub jurisdicția operatorului rus Rosenergoatom. Statele Unite au salutat revenirea Rusiei la respectarea acordului privind export de cereale ucrainene si au solicitat reinnoirea sa.