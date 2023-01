Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite și Germania sunt gata sa ofere un impuls semnificativ Ucrainei prin livrarea de tancuri grele de lupta. Nu sunt insa confirmari oficiale. Este de așteptat ca decizia Germaniei sa fie oficializata miercuri.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite vineri dpa, citata de Agerpres. „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite vineri dpa, potrivit Agerpres. „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat Jens Stoltenberg intr-un interviu de…

- Razboi in Ucraina, ziua 309. Guvernul a adoptat, miercuri, o hotarare prin care a fost suplimentat bugetul Ministerului Afacerilor Interne cu 56,7 milioane de lei, pentru decontarea cheltuielilor cu hrana si cazarea cetatenilor proveniti din zona conflict

- Razboi in Ucraina, ziua 297. Noile sanctiuni aprobate de Uniunea Europeana vizeaza numerosi oficiali guvernamentali, parlamentari, judecatori si militari din Rusia, precum si o serie de entitati, inclusiv partide politice.

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Administratia Vladimir Putin a avertizat, joi seara, ca vor fi "consecinte" daca Statele Unite confirma actiunea "provocatoare" de trimitere a unor sisteme antiaeriene avansate de tip Patriot in Ucraina.

- Rusia a lansat, luni, un nou baraj de rachete asupra Ucrainei, ceea ce a determinat populația sa se indrepte spre adaposturile din intreaga țara, in timp ce apararea aeriana a intrat in acțiune. Sirenele de raid aerian au rasunat in capitala Kiev și in intreaga țara, in ceea ce oficialii ucraineni au…

- Rusia a lansat, luni dimineața, un val de rachete de croaziera asupra barajelor hidroelectrice și a altor infrastructuri critice din Ucraina, cu explozii raportate in apropierea capitalei, Kiev, și in cel puțin alte 10 orașe și regiuni.