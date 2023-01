Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre Rusia și Occident este ”aproape unul real”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, luni, 23 ianuarie, criticand națiunile occidentale pentru trimiterea de arme catre Kiev, relateaza publicația britanica The Telegraph și agenția rusa TASS . ”Cand vorbim despre ceea ce…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat, luni, ca țara sa va solicita acordul Berlinului pentru a livra Ucrainei tancuri Leopard fabricate in Germania. Morawiecki s-a angajat și sa creeze o coaliție de țari gata sa livreze aceste tancuri Ucrainei. „Vom cere un astfel de acord, dar este o chestiune…

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Statele Unite nu sunt pregatite sa furnizeze Ucrainei cele mai avansate tancuri grele, Abrams, a declarat miercuri un oficial de rang inalt al Pentagonului, invocand probleme de intreținere și instruire. Ucraina cere, prin vocea președintelui Zelenski, de saptamani intregi Occidentului tancuri moderne…

- Plenul Parlamentului European (PE) i-a cerut miercuri cancelarului german Olaf Scholz sa permita ''fara alte intarzieri'' furnizarea de tancuri moderne Leopard 2 catre Ucraina pentru ca aceasta tara sa poata sa se apere in continuare in fata Rusiei primind garantii occidentale,

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale de la Kiev, a declarat ca Ucraina nu planifica sa intre pe teritoriul Rusiei, deoarece nu ar avea resursele necesare pentru nevoile populației locale. Intr-un interviu acordat publicației ruse de opoziție Republic, Podoliak a respins…

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…

- Finlanda ar putea dona Ucrainei cateva tancuri Leopard 2, a anunțat președintele finlandez Sauli Niinisto, potrivit Sky News. Finlanda ar putea dona Ucrainei un numar mic de tancuri Leopard 2 de fabricație germana, daca mai multe națiuni europene vor decide sa procedez la fel, a declarat președintele…