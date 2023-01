Nominalizările la Premiile Oscar 2023

Cea de-a 95-a ediţie a premiilor Oscar va avea loc duminică, 12 martie, la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood, gazdă fiind Jimmy Kimmel. Lista completă a nominalizărilor la Oscar 2023 Cel mai bun film: „All Quiet on the Western Front”, „Avatar: The Way of Water”, „The Banshees of Inisherin”, „Elvis”, „Everything Everywhere… [citeste mai departe]