- Razboi in Ucraina, ziua 335. Oficialii ucraineni avertizeaza de cateva saptamani ca Moscova ar putea pregati o noua ofensiva de pe teritoriul țarii vecine. O ofensiva dinspre nord ar viza probabil capitala Ucrainei, Kiev, așa ca autoritațile au inceput sa

- Zelenski a declarat ca vor fi anunțate schimbari iminente in guvern, regiuni și forțele de securitate, dupa acuzațiile de corupție la aproape un an de la invazia Rusiei. Zelenski nu a numit oficialii care urmau sa fie inlocuiți.

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a declarat, luni, ca țara sa va solicita acordul Berlinului pentru a livra Ucrainei tancuri Leopard fabricate in Germania. Morawiecki s-a angajat și sa creeze o coaliție de țari gata sa livreze aceste tancuri Ucrainei. „Vom cere un astfel de acord, dar este o chestiune…

- Rusia a susținut ca a capturat un sat din estul Ucrainei ca parte a forței sale de luni de zile catre orașul Bakhmut. Purtatorul de cuvant al ministerului rus al Apararii, Igor Konașenkov, a declarat ca Klișchiivka, la 9 km sud de Bakhmut, a fost „eliberat”.

- Președintele Volodimir Zelenski așteapta „decizii importante”, pe masura ce aliații Kievului se reunesc in Germania, pentru a discuta despre trimiterea de tancuri moderne in Ucraina, relateaza The Guardian. Intre timp, Statele Unite au anunțat o noua transa de ajutor militar pentru Ucraina in valoare…

- Zelenski a intensificat apelurile pentru aprovizionarea cu tancuri grele și a cerut "hotarare și rapiditate" in luarea deciziilor din partea aliaților occidentali. Țarile NATO sunt pe cale sa anunțe noi "arme mai grele" pentru Ucraina, a declarat șeful alianței.

- Occidentul se confrunta cu o problema: cum sa susțina Ucraina fara a incalca „liniile roșii” ale lui Vladimir Putin. Altfel spus, cum s-o ajute fara a declanșa al treilea razboi mondial? SUA, Germania și Franța au anunțat ca vor oferi ucrainenilor noi tipuri de blindate: Bradley, Maders și AMX-10.…

- Viceministrul de externe ucrainean Andri Melnik a cerut avioane de lupta occidentale si nave de razboi pe langa tancuri, intr-un interviu acordat DPA, in urma angajamentului SUA de a oferi sisteme de aparare aeriana Patriot, transmite Agerpres. Ucraina este foarte recunoscatoare pentru „noii pasi curajosi”…