- Cancelarul german Olaf Scholz, aflat sub presiune pentru a permite expedierea tancurilor de fabricație germana catre Ucraina, a declarat ca toate deciziile privind livrarile de arme vor fi luate in coordonare cu aliații, transmite Reuters.

- Un aliat apropiat al președintelui Vladimir Putin a declarat duminica ca livrarile de arme ofensive catre Kiev care amenința teritoriile Rusiei vor duce la o catastrofa globala și amenința ca Rusia ar putea folosi armelor de distrugere in masa, relateaza Reuters. Viaceslav Volodin, președintele Dumei,…

- Administratia Biden era blocata intr-un impas cu Germania pe tema trimiterii de tancuri de lupta in Ucraina inainte de intalnirea-cheie a liderilor occidentali din domeniul apararii care are loc vineri in Germania, relateaza CNN . Germania a declarat ca va transfera Kievului vehicule de lupta de infanterie,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat miercuri miliardarilor, oamenilor de afaceri si politicienilor care participa la Forumul Economic Mondial de la Davos si le-a spus ca livrarile occidentale de tancuri si unitati de aparare antiaeriana ar trebui sa ajunga in Ucraina mai repede, inainte…

- Intenția Varșoviei de a livra Kievului tancurile Leopard ca parte a unei coaliții internaționale a fost exprimata miercuri de președintele polonez Andrzej Duda, in timpul unei vizite in orașul Liov din vestul Ucrainei, relateaza Reuters.”O companie de tancuri Leopard va fi predata ca parte a construcției…

- Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters. Fii…

- Vladimir Putin este hotarat sa cucereasca anumite parți ale Ucrainei și nu are nicio rezerva in agresiunea sa, spune cancelarul german, Olaf Scholz, care de la invazia Rusiei in Ucraina a vorbit la telefon cu președintele rus mai mult decat majoritatea celorlalți lideri occidentali, scrie The Guardian,…

- Riscul ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare intr-un razboi impotriva Ucrainei a scazut ca raspuns la presiunea internaționala. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat acest lucru, potrivit Reuters. „Razboiul continua cu o brutalitate neschimbata”, deși in acest moment unele…