- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica ca o problema cronica a tarii pusa in fundal de razboiul impotriva Rusiei, coruptia, nu va fi tolerata si a promis decizii cheie privind eradicarea acesteia in aceasta saptamana, informeaza luni Reuters.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj de pace in cadrul ediției 80 a galei Globurilor de Aur, desfașurata marți seara la Los Angeles. Liderul de la Kiev a declarat in cadrul galei de decernare a premiilor, ca nu exista șanse ca razboiul din Ucraina sa se transforme in al treilea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a promovat energic planul sau de pace, un plan in 10 puncte, pe care l-a discutat cu liderul de la Casa Alba, Joe Biden, indemnand liderii mondiali sa organizeze un summit global pentru pace bazat pe acest document. Liderul de la Kiev și-a anunțat prima…

- Razboi in Ucraina, ziua 299. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, propune un summit global pentru pace. Zelenski, a propus duminica organizarea unui summit global pentru pace in aceasta iarna, intr-un mesaj video pe care Kievul spera ca va fi difuzat inainte de finala Cupei Mondiale din Qatar,…

- Razboi in Ucraina, ziua 293. Presedintele Ucrainei a propus, la reuniunea Grupului G7, organizarea unui summit mondial pentru obtinerea pacii si a explicat ca are nevoie de armament suplimentar si energie.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune ca șase milioane de gospodarii ucrainene sunt inca fara energie electrica, dupa ce in aceasta saptamana au fost lansate atacuri masive cu rachete asupra țarii, transmite BBC.

- La trei zile dupa ce Rusia a bombardat masiv Ucraina, șase milioane de oameni raman in continuare in bezna, a anunțat vineri președintele Volodimir Zelenski. Reparațiile sunt ingreunate de condițiile meteo, ploaia, vantul și temperaturile negative provocand ruperea unor cabluri din rețelele de distribuție,…

- Dupa 9 luni de razboi, Ucraina se mentine ferma pe pozitii. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, joi seara, ca poporul ucrainean a indurat noua luni de razboi la scara larga si „Rusia nu a gasit o cale sa ne infranga. Si nu o va gasi. Trebuie sa continuam sa rezistam”, a subliniat…