Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca 47.000 de ruși sa fi fost uciși in acțiune in mai puțin de un an de lupte, ceea ce sugereaza ca victimele rusești in Ucraina sunt pana acum aproape de numarul total de decese ale SUA in razboiul din Vietnam.

- Razboi in Ucraina, ziua 325. Resturile unei rachete rusesti au fost descoperite sambata la Briceni, in Republica Moldova, dupa o zi in care in Ucraina au sunat permanent alarmele de raid aerian.

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Presedintele rus Vladimir Putin este asteptat sa stabileasca, miercuri, obiectivele militare pentru 2023, intr-o intalnire cu oficialii apararii. In cadrul reuniunii ministrului apararii, Serghei Soigu, va transmite un mesaj.

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- O ploaie de rachete rusești a cazut asupra Ucrainei. Deși cateva localitați au ramas in intuneric, premierul ucrainean a precizat ca atacul nu a produs pagube semnificative sistemului energetic, distrus deja de ruși pe jumatate.

- Peste 1.000 de persoane au fost puse oficial sub acuzare pentru savarsirea de crime de razboi pe teritoriul Ucrainei, a declarat primul adjunct al sefului Departamentului de investigatie a Politiei Nationale din Ucraina, Serhii Panteleev, pentru AGERPRES.

- Razboi in Ucraina, ziua 257. Fortele rusești isi intensifica loviturile in estul Ucrainei, dupa ce sute de recruți rusi au fost uciși in regiunea Luhansk. Kievul colaboreaza indeaproape cu partenerii occidentali pentru a obține mai multe tancuri, blindate