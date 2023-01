Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 15:30 - Ucraina trebuie sa fie pregatita la frontiera sa cu Belarus, chiar daca pana in prezent exista doar ”declaratii puternice” din partea vecinului sau, a afirmat miercuri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, dupa o vizita in regiunea Liov, informeaza Reuters.UPDATE 15:05 - Vladimir…

- Comandantul forțelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujni, a declarat luni ca, de la 24 februarie, cand a fost lansata invazia Rusiei in Ucraina, pana la finalul anului 2022, fortele ucrainene au eliberat 40% din teritoriile ocupate de trupele ruse, informeaza Rador. Fii la curent cu…

- Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de rusi. Surse ucrainene susțin ca exista zeci de victime in randul rusilor.Forțele ruse au bombardat ținte din regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei cu rachete, drone și artilerie, a declarat statul major ucrainean.

- Forțele rusești au bombardat, joi noaptea, intreaga linie de front din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, in cadrul a ceea ce pare a fi o ambiție redusa a Kremlinului de a securiza doar cea mai mare parte a teritoriilor pe care le-a revendicat. Cele mai aprige lupte…

- Aproape toata partea de sud a regiunii Voronej, inclusiv marile centre regionale Rososh și Pavlovsk, se incadreaza in zona de evacuare menționata, de o suta de kilometri. Populația totala a acestui teritoriu este de peste 270.000 de oameni.

- Forțele ruse au lansat duminica aproape 400 de lovituri in estul Ucrainei, in cadrul unei campanii de tiruri de artilerie, a declarat președintele Zelenski, duminica. "Cele mai aprige batalii, ca și pana acum, sunt in regiunea Donețk.

- Razboi in Ucraina, ziua 260. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca țara sa se va mișca ”foarte atent, fara emoții, fara riscuri inutile”, in urma anunțului Rusiei ca iși retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson.

- Razboi in Ucraina, ziua 252. Forțele aeriene ucrainene sustin ca, in prezent, nu au o aparare eficienta impotriva tipurilor de rachete balistice pe care Iranul se pregatește sa le trimita Rusiei.