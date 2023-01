Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire la nivelul miniștrilor Apararii și al inalților responsabili militari din circa 50 țari are loc vineri, 20 ianuarie, in Germania, sub conducerea ministrului american al Apararii, Lloyd Austin. Surse oficiale și neoficiale ale NATO considera aceasta intalnire drept ”decisiva” pentru viitorul…

- Kremlinul susține ca tancurile furnizate de tarile occidentale Ucrainei nu vor schimba cursul razboiului si ca Occidentul o sa regrete ca „a intretinut iluzia” ca Ucraina ar putea castiga pe campul de lupta. Purtatorul de cuvant Dmitri Peskov acuza NATO ca vrea sa se implice „din ce in ce mai mult”…

- Noul ministru german al Apararii, Boris Pistorius, a lasar o portița deschisa in ceea ce privește permiterea statelor occidentale de a furniza Ucrainei tancuri de fabricație germana. Daca pana acum aceasta varianta a fost respinsa categoric de catre Germania, astazi lucrurile se pot schimba. Ce a declarat…

- Incercarile Occidentului de a invinge Rusia pe campul de lupta in Ucraina sunt foarte periculoase si ar putea conduce la sfarsitul lumii, a avertizat joi patriarhul rus Kirill, in timp ce Occidentul isi intensifica ajutorul militar pentru Kiev, relateaza agentia EFE. ”Apar astazi mari amenintari in…

- Razboi in Ucraina, ziua 329. Germania asteapta o decizie coordonata cu aliatii in privinta furnizarii de tancuri occidentale moderne Ucrainei, afirma cancelarul Olaf Scholz, insistand insa pentru o abordare care sa permita evitarea unui conflict militar d

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Planurile ca președintele american Joe Biden sa il primeasca miercuri la Casa Alba pe Volodimir Zelenski, sunt in desfașurare, relateaza CNN, care transmite ca detaliile vizitei nu au fost stabilite și nici comunicate din cauza preocuparilor de securitate. Casa Alba a refuzat sa comenteze cu privire…