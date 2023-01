Stiri pe aceeasi tema

- Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in prezent de Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 327. Rusia și Belarus vor incepe luni exerciții comune ale forțelor aeriene, care au declanșat temeri la Kiev și in Occident ca Moscova s-ar putea folosi de aliatul sau pentru a lansa o noua ofensiva terestra in Ucraina.

- Peste 4.500 de atacuri cibernetice rusesti impotriva Ucrainei, lansate de la inceputul anului, au fost neutralizate de serviciile de securitate cibernetica ale țarii, a anunțat luni un oficial ucrainean, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres . Ilia Vitiuk, seful departamentului de securitate cibernetica…

- Potentiala livrare de catre Grecia, Kievului, a unor sisteme de aparare aeriana S-300 de fabricatie ruseasca ar fi o incalcare flagranta a acordurilor dintre Moscova si Atena si orice echipament militar trimis in Ucraina va fi "urmarit si distrus" de armata rusa, a avertizat purtatoarea de cuvant a…

- Rusia se pregateste de un razboi lung impotriva Ucrainei, careia aliatii NATO trebuie sa continue sa-i furnizeze arme pana cand Vladimir Putin intelege ca "nu poate castiga pe campul de lupta", a declarat vineri, Jens Stoltenberg.

- Un ofițer de securitate de la ambasada Ucrainei din Madrid a fost ranit cand a deschis miercuri o scrisoare capcana adresata ambasadorului. Președintele Comisiei Europene a propus un tribunal special care sa investigheze și sa judece crimele comise de Rusia in Ucraina.

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, luni, o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza agenția France-Presse, preluata de Agerpres. Spre deosebire de Consiliul de Securitate,…

- Razboi in Ucraina, ziua 245. Un oficial ucrainean de rang inalt a anuntat ca fortele ruse se pregatesc pentru cele mai grele batalii in regiunea Herson. Intre timp, Administratia de la Moscova a informat Washingtonul in legatura cu planul de organizare a