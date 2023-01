Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Principala miza a discuțiilor de la Ramstein, unde s-au reunit oficiali din 50 de țari, o reprezinta tancurile germane Leopard 2. Polonia a estimat ca ar trebui trimisa o companie de blindate de acest tip dar Germania ezita.

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Razboi in Ucraina, ziua 331. Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in pre

- Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in prezent de Rusia.

- Acest vast proiect de lege se refera la un buget de 1.700 miliarde de dolari, permițand evitarea paralizarii administrației federale americane (faimosul ”shutdown”). Din aceasta suma, 45 miliarde de dolari sunt prevazute pentru Ucraina. Dupa votul de joia trecuta in Senat, acest vot din Camera Reprezentanților,…

- Vizita lui Zelenski in SUA a fost un succes mediatic, dar administratia Biden a refuzat cea mai mare parte a solicitarilor privind livrarile de armament, arata New York Times. „Administratia Biden continua sa se opuna trimiterii de tancuri, avioane de lupta si rachete cu raza lunga de actiune in Ucraina",…