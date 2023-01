Stiri pe aceeasi tema

- Noua natiuni europene au semnat o declaratie comuna cunoscuta sub numele de Angajamentul de la Tallinn, prin care se angajeaza sa ofere Ucrainei sprijinul de care are nevoie pentru a-si elibera intregul teritoriu ocupat in prezent de Rusia.

- Rusia se pregatește de un razboi de uzura pe termen lung dupa ce a eșuat in cucerirea rapida a Ucrainei, afirma un purtator de cuvant al Direcției Principale de Informații (GUR) din cadrul Ministerului Apararii de la Kiev.

- Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de rusi. Surse ucrainene susțin ca exista zeci de victime in randul rusilor.Forțele ruse au bombardat ținte din regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei cu rachete, drone și artilerie, a declarat statul major ucrainean.

- Prim-ministrul Ucrainei spune ca sezonul de iarna va fi provocator, dar 70% din necesarul de energie a fost acoperit. Aliații NATO, reuniți la București, au promis mai multe arme pentru Kiev și echipamente pentru a ajuta la restabilirea energiei electrice și termice ucrainene distruse de

- Congresmeni republicani din Camera Reprezentantilor a SUA au promis ca, si dupa ce partidul lor va prelua in ianuarie controlul acestei camere a Congresului, acest partid isi va mentine sprijinul bipartizan - impreuna cu democratii - fata de ajutorul militar oferit Ucrainei, dar nu va accepta modul…

- Unele țari care refuza demonstrativ sa acorde ajutor militar Ucrainei, o ajuta de fapt in secret, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Dmitry Kuleba, intr-un interviu acordat ziarului Le Parisien. Potrivit acestuia, Kievul primește sprijin din partea acestor țari nu direct, ci prin intermediari.…

- Razboi in Ucraina, ziua 261. Herson, oras important din sudul Ucrainei, recucerit vineri de trupele Kievului dupa retragerea trupelor ruse, este "al nostru", a afirmat vineri presedintele ucrainean.

- Statele Unite vor oferi Ucrainei un nou ajutor militar, in valoare de circa 400 de milioane de dolari si care va cuprinde in premiera tancuri, acestea urmand sa fie preluate din dotarea armatei Republicii Cehe si vor fi reparate si modernizate intr-un program la care va participa si Olanda, relateaza…