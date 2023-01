Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu sunt pregatite sa furnizeze Ucrainei cele mai avansate tancuri grele, Abrams, a declarat miercuri un oficial de rang inalt al Pentagonului, invocand probleme de intreținere și instruire. Ucraina cere, prin vocea președintelui Zelenski, de saptamani intregi Occidentului tancuri moderne…

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…

Germania nu ar trebui sa stea in calea sprijinului militar al altor țari pentru Ucraina, a declarat joi vicecancelarul german Robert Habeck, referindu-se la demersurile poloneze de a trimite in Ucraina tancuri de lupta Leopard construite in Germania, scrie Rador.

- Marea Britanie informeaza in raportul sau zilnic ca Rusia și Wagner dețin „probabil controlul asupra majoritații” Soledarului, ceea ce pune forțele ucrainene din zona in pericol de a fi incercuite.

- Occidentul se confrunta cu o problema: cum sa susțina Ucraina fara a incalca „liniile roșii” ale lui Vladimir Putin. Altfel spus, cum s-o ajute fara a declanșa al treilea razboi mondial? SUA, Germania și Franța au anunțat ca vor oferi ucrainenilor noi tipuri de blindate: Bradley, Maders și AMX-10.…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Primii soldați ucraineni au ajuns in mijlocul orașului Herson, unde au fost intampinați de mulțimi de civili. Un consilier din ministerul ucrainean al apararii a anunțat ca trupele ucrainene dețin „aproape controlul total”. Ministerul rus al Apararii a anunțat vineri ca trupele ruse s-au retras de pe…

Seful cancelariei prezidentiale ucrainene, Andri Ermak, sustine ca Rusia a mizat pe faptul ca Ucraina va cheltui mulți bani pentru a distruge dronele iraniene, insa, potrivit Kievului, Moscova a calculat greșit, scrie agenția de presa RBC, potrivit Rador.