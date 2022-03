Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a anuntat luni ca este in pregatire un decret prezidential vizand restrictionarea accesului pe teritoriul Rusiei pentru cetatenii unor state responsabile de actiuni ‘inamicale’, in plin val de sanctiuni contra Moscovei in urma ofensivei sale in Ucraina, transmite…

- UPDATE 3 Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 4 Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat joi ca, in opinia sa, unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei si ca Moscova va continua operatiunea…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca el crede ca unii lideri straini se pregatesc de razboi impotriva Rusiei și ca Moscova va continua operațiunea militara in Ucraina pana la „sfarșit”.

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 10 Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a sustinut vineri ca obiectivul invaziei ruse in Ucraina este sa-i „elibereze” pe ucraineni „de opresiune”,…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat vineri in timpul unei conferințe de presa ca „rabdarea” Rusiei „s-a incheiat”, iar „acum e timp ca lucrurile sa se miște”, „Rabdarea noastra s-a incheiat. Am avut foarte multa, am așteptat un raspuns specific la propunerile noastre, acum e timpul…