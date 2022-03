Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Volodimir Zelenski i-a trimis lui Vladimir Putin un bilet scris de mana prin intermediul lui Roman Abramovici, in care ii spune președintelui rus poziția Ucrainei in ceea ce privește condițiile de pace. Putin a avut o reacție violenta: „Spune-i ca ii voi invinge”, a spus el. Roman Abramovici…

- UPDATE 1 La o zi dupa ce afirmase ca Vladimir Putin „nu poate ramane la putere”, presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat duminica presei ca nu doreste o schimbare de regim in Rusia, transmite dpa. La iesirea de la slujba de la biserica din Washington unde mersese, inainte de a urca in masina,…

- UPDATE 5 Presedintele Chinei, Xi Jinping, a pledat, in discutia cu omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, pentru evitarea conflictelor militare si a confruntarilor intre natiuni, in contextul amplificarii tensiunilor dintre Occident si Rusia din cauza interventiei militare ruse in Ucraina. „Relatiile…

- UPDATE 1 Rusia are puterea de a pune la locul lor inamicii condusi de Statele Unite, iar Moscova va zadarnici complotul rusofob al Occidentului de a dezbina Rusia, a declarat joi unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008…

- Rusia a anuntat decizia de a inceta temporar confruntarile militare in mai multe orase din Ucraina, incepand de marti dimineata, pentru a permite functionarea culoarelor umanitare. „Federatia Rusa anunta incetarea focului, incepand de marti, de la ora 10.00 (9.00, ora Ucrainei, 9.00, ora Romaniei),…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE Rusia va introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 8 Agenția ONU pentru refugiați a declarat ca numarul…