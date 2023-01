Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Marii Britanii a anuntat, miercuri, sancțiuni impotriva a 22 de oficiali ruși implicati in activitatile industriei de armament si in recrutarea militarilor rusi pentru a fi trimisi sa lupte in Ucraina, informeaza blacknews.ro . A fost sanctionat si Arkady Gostev, directorul Serviciului rus…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a cerut marti, cu ocazia reuniunii NATO de la Bucuresti, accelerarea livrarilor de armament si generatoare de electricitate, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii civile din Ucraina, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Intalnirea a avut ca principale teme situația de securitate regionala, razboiul de agresiune al Rusiei in Ucraina, sprijinul pentru Ucraina și Republica Moldova. Un punct important al intrevederii s-a referit la relațiile bilaterale intre Marea Britanie și Romania, care merita atenția deosebita a celor…

- Ministrul britanic de externe, James Cleverly, i-a promis presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Marea Britanie va oferi un "sprijin practic crucial" Ucrainei inainte de venirea iernii in rezistenta sa impotriva Rusiei, in cadrul unei vizite intreprinse vineri la Kiev, potrivit EFE. Fii…

- Ministrul de Externe de la Londra, James Cleverly, i-a promis presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, ca Marea Britanie va oferi un "sprijin practic crucial" Ucrainei. Promisiunea a fost facuta in cadrul unei vizite intreprinse vineri la Kiev.

- Marea Britanie nu va trage concluzii privind racheta care a explodat in Polonia pana cand nu vor exista detalii complete, a declarat miercuri ministrul de externe James Cleverly, desi a apreciat ca incidentul este in cele din urma un rezultat al agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, relateaza Reuters,…

- „Nimeni nu s-ar lasa pacalit” daca Rusia ar pregati o escaladare a conflictului din Ucraina sub pretextul folosirii de catre Kiev a unei „bombe murdare”, mentionate de guvernul rus, au afirmat luni intr-o declaratie comuna ministrii de externe din Franta, Marea Britanie si Statele Unite, relateaza AFP.…