- „Angajamentele recente pentru echipamente grele de razboi sunt importante - si ma astept la mai multe in viitorul apropiat”, a declarat Stoltenberg, duminica, pentru ziarul german de afaceri Handelsblatt, conform Agerpres.„Suntem intr-o faza decisiva a razboiului. Ne confruntam cu lupte crancene. Prin…

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a pronuntat in favoarea furnizarii de mai multe arme grele Ucrainei, inaintea unor noi discutii la Ramstein privind ajutorul militar occidental pentru aceasta tara, relateaza DPA si AFP, scrie agenția de presa Agerpres.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a pronuntat in favoarea furnizarii de mai multe arme grele Ucrainei, inaintea unor noi discutii la Ramstein privind ajutorul militar occidental pentru aceasta tara.

- Ministrul ucrainean al apararii spune ca armata rusa are nevoie de cel puțin cinci ani pentru a se reface. Avand in vedere nivelul pierderilor suferite in Ucraina, armata rusa și-a pierdut puterea și va avea nevoie de cel puțin cinci ani pentru a-și reveni, a declarat ministrul ucrainean al apararii,…

- Stoltenberg a declarat ca nu exista "niciun indiciu ca presedintele Putin si-a schimbat obiectivul general al acestui razboi", care este "de a controla Ucraina".Rusia a mobilizat "multe trupe noi" si a "demonstrat ca este dispusa sa suporte pierderi dureroase", a aratat el.„Acest lucru nu s-a incheiat.…

- Forțele ruse au tras peste 1.000 de rachete in rețeaua electrica a Ucrainei, care inca funcționeaza in ciuda unor pagube majore. Cel puțin 10 oameni au murit in bombardamentele rusești din orașul Kurakhovo, din estul Ucrainei.

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a spus, miercuri, legat de explozia din Polonia, in urma careia doi oameni au murit, ca este nevoie de claritate pentru a vedea exact ce s-a intamplat și ca nu e momentul de speculații. Bogdan Aurescu a mai subliniat intr-o declarație de presa transmisa de Digi…

- Razboi in Ucraina, ziua 244. Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a discutat cu secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, si cu Ben Wallace, ministrul Apararii in exercitiu din Marea Britanie, si cere Rusiei sa evite actiu