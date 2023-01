Stiri pe aceeasi tema

- Joi dimineața, alarmele de raid aerian au sunat din nou in capitala ucraineana Kiev, precum și in regiunile sudice Herson și Mykolaiv și in regiunea vestica Zhytomyr. Forțele ruse au doborat o drona in apropierea bazei militare Engels. O racheta a forțelo

- Nu este exclus ca Rusia sa poata desfașura arme nucleare pe teritoriul belarus. Acest lucru ar schimba raportul de putere in zona și ar pune o presiune enorma asupra Poloniei, Lituaniei și Letoniei.

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Razboi in Ucraina, ziua 267. Forțele ruse au efectuat, joi dimineața, noi bombardamente asupra țintelor civile din Ucraina, lovind, intre altele, la Dnipro, Izium și in regiunea Odesa. Exploziile rachetelor rusești au ranit mai multe persoane.

- Aviatia rusa a inceput sa patruleze frontierele Uniunii Statale pe care Rusia o are cu Belarus, in cadrul gruparii regionale de forte, creata de ambele tari pentru a contracara ''amenintarile Occidentului'', a informat joi Ministerul Apararii din Belarus, citat de EFE si Reuters, transmite Agerpres.…

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.

- Razboi in Ucraina, ziua 237. Bombardamentele rusesti au continuat, noaptea trecuta, in orase din centrul si sudul Ucrainei. Intre timp, Rusia mobilizeaza 10.000 de soldati, tancuri si echipamente militare grele in Belarus, la granita cu Ucraina.