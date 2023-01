Stiri pe aceeasi tema

- O noua serie de raiduri cu rachete a lovit Ucraina sambata dupa-amiaza, anunța BBC. „Primim rapoarte despre ceea ce pare a fi un al doilea val de atacuri cu rachete in intreaga țara”, transmit jurnaliștii britanici. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat explozii in oraș, adaugand ca apararea…

- Zeci de persoane au fost ranite sambata dupa-amiaza dupa ce o racheta a lovit un bloc de noua etaje dintr-o zona rezidențiala din orașul Dnipro din centrul Ucrainei. Au fost clipe dramatice cu o operațiune contra-cronometru de salvare a celor prinși sub daramaturi. Zeci de salvatori și angajați ai serviciilor…

- Vești groaznice de la Dnipro. O racheta a Rusiei a lovit un bloc de apartamente. Cel puțin un bloc a fost distrus, oamenii sunt sub daramaturi. Un raport preliminar: 10 raniți la Dnipro. Doi dintre ei sunt copii. Trei dintre victime sunt critice. Toata lumea este acum in spital” a declarat șeful Administrației…

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- O racheta ruseasca a lovit sambata un azil de batrani, a anunțat guvernatorul regiunii Herson din sudul Ucrainei, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Razboi in Ucraina, ziua 273. Cetațenii din orașul Herson, recent eliberat, situat in sudul țarii, unde Kievul spune ca trupele rusești au distrus infrastructura critica, sunt in prezent mutați in zone unde problemele de securitate și de incalzire sunt mai

- A fost alerta aeriana in toata Ucraina joi dimineața. In orașul Dnipro, imagini cumplite arata dezastrul pe care il fac rușii. Intr-o filmare se poate vedea cum o racheta arunca in aer mașini care se afla in trafic

- Șapte milioane de persoane din Ucraina nu au energie electrica, anunța biroul președintelui. Ministrul britanic de Externe spune ca atacurile asupra Ucrainei arata „slabiciunea lui Putin”. Adjunctul șefului biroului prezidențial ucrainean, Kirilo Timoshenko, spune ca peste șapte milioane de ucraineni…