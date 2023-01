Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent bilanț al atacului cu rachete executat asupra orașului Dnipro din Ucraina indica 20 de morți și 73 de raniți. Aceste date au fost difuzate in dimineața zilei de duminica, 15 ianuarie 2023, de autoritațile ucrainene. Atacul cu rachete fusese realizat cu o zi inainte, sambata, de militari…

- Cel putin noua persoane au fost ucise si alte 60 au fost ranite intr-un atac cu rachete rusesti care au lovit sambata un bloc inalt de apartamente din orasul Dnipro, potrivit autoritatile locale, informeaza dpa, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 27 au fost ranite, sambata, intr-un atac rusesc asupra unui imobil de locuinte din orasul Dnipro, in estul Ucrainei, au anuntat autoritatile locale, anunța AFP.

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- Mai multe focuri de arma au fost trase in centrul Parisului cu puțin timp inainte de pranz, vineri, provocand moartea a doua persoane și ranirea a cel puțin trei. Un barbat a fost arestat, au precizat surse din poliție. Evenimentele au avut loc strada Enghien, in arondismentul 10, in centrul capitalei.…

- Razboi in Ucraina, ziua 274. Cel putin trei persoane au fost ucise, joi, intr-un incident armat produs in orasul rus Krimsk, situat in regiunea Krasnodar, pe litoralul rus al Marii Negre, anunta autoritatile ruse, citate de agentiile Reuters si Tass.

- Cel putin patru persoane au murit in regiunea Zaporojie din Ucraina si mai multi oameni au fost raniti intr-un atac la Dnipro, in timp ce compania de gaze Naftogaz a anuntat ca instalatiile sale de productie de gaz din estul tarii au fost supuse unui „atac masiv”. O fabrica din Dnipro, care producea…

- Cel putin sase persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite in noaptea de joi spre vineri intr-un atac rus cu rachete asupra unui imobil rezidential din orasul Nikolaev (Mikolaiv) din sudul Ucrainei, au anuntat autoritatile regionale, informeaza AFP.