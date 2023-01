Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al Ministerului rus de Externe a declarat, vineri, ca Belarus ar putea intra in conflictul din Ucraina, daca Kievul va decide sa "invadeze" vreuna dintre cele doua tari. Rusia a folosit Belarus drept rampa de lansare pentru a invada Ucraina, in februarie 2022, iar incepand din octombrie…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile.„Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (…) si luptatorilor…

- UPDATE 7:28 - Banca austriaca Raiffeisen este acuzata ca acorda facilitați soldaților ruși care comit crime in Ucraina. Mai exact, soldații lui Putin cu credite obțin amanari la plata ratelor daca iau parte la așa-numita operațiune militara speciala. UPDATE 6:05 - Cea mai moderna fregata rusa, „Amiral…

- Autoritatile de la Kiev au anuntat ca au facut un nou schimb de prizonieri cu Rusia. Astfel, 50 de militari ucraineni, intre care 33 de ofiteri, s-au intors acasa, in a doua zi a Craciunului de rit vechi.

- Armata ucraineana sustine ca a provocat pierderi grele trupelor ruse in Bahmut, un orasel din estul Ucrainei care este scena unor batalii aprige de luni de zile, informeaza Agerpres. Aproximativ 170 de soldati rusi au fost ucisi sambata in lupta pentru controlul asupra acestui oras bombardat, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a deplasat marti la Sloviansk, in Donbasul ucrainean, la circa 40 km de Bahmut, principalul camp de lupta din regiune, a indicat presedintia ucraineana pe retelele sociale, relateaza AFP. Intr-o inregistrare video, seful statului ucrainean, filmat la intrarea…

- Țarile membre NATO vor furniza in cele din urma Ucrainei cele mai puternice arme convenționale pentru a ajuta la respingerea trupelor rusești, potrivit reprezentantului Kievului la Alianța. Natalia Galibarenko a declarat ca discuțiile despre arme cu raza de acțiune mai lunga, avioane de lupta și tancuri…