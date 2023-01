Stiri pe aceeasi tema

- Intreruperi in furnizarea electricitatii au survenit pe tot teritoriul Ucrainei dupa o noua salva de rachete rusesti lansate asupra infrastructurii energetice, operatorul retelei de electricitate avertizand ca de data aceasta restabilirea furnizarii curentului electric va dura mai mult fata de atacurile…

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 280. Rusia lanseaza asupra unor ținte din Ucraina rachete de croaziera neinarmate pentru a incerca sa epuizeze stocurile de aparare antiaeriana ale Kievului, a declarat marți un inalt oficial militar american.

- Atacul rusesc cu rachete din aceasta dupa-amiaza a dus la inchiderea a doua centrale nucleare, una din vestul, cealalta din sudul Ucrainei. Acestea nu mai pot produce acum energia, au anuntat autoritatile ucrainene. Tirurile au lovit din nou infrastructura energetica a Ucrainei, lasand fara apa tot…

- Este a 266-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Volodimir Zelenski a transmis ca Putin nu-și va atinge scopul, acela de a distruge infrastructurile energetice de pe teritoriul ucrainean, chiar daca a lansat doar marți peste 100 de atacuri asupra mai multor obiective.

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.