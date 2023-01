Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 325. Mai multe explozii au rasunat sambata dimineata la Kiev, responsabili ucraineni afirmand ca noi lovituri ale armatei ruse au luat drept tinta infrastructuri-cheie ale capitalei Ucrainei.

- Comitetul European al Regiunilor, un organism format din autoritațile locale și regionale ale UE, a cerut statelor membre sa acorde Ucrainei bani nerambursabili, dat fiind ca aceasta nu va fi in masura sa-și achite imprumuturile. Comitetul a atras atenția ca Ucraina avea deja o datorie externa inainte…

- Razboi in Ucraina, ziua 316. Șeful serviciului de informații din ministerul ucrainean al Apararii, Kiril Budanov, a declarat intr-un interviu ca Ucraina planuiește o ofensiva majora, iar cele mai grele lupte sunt așteptate in luna martie.

- Razboi in Ucraina, ziua 296. Reprezentantii statelor din cadrul Uniunii Europene au aprobat, vineri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca reactie la invazia militara impotriva Ucrainei, printre masuri figurand limitarea exporturilor tehnologice si restrict

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.

- Peste 100 dintre militarii puși sub acuzare se afla in custodia Poliției din Ucraina. Faptele cele mai grave s-au produs pe teritoriile ocupate de armata rusa, in special in localitați aflate la nord-vest de Kiev, dar și in Harkov.„In momentul in care am facut exhumarile, am constatat ca la multe dintre…

- Kremlinul a subliniat, luni, ca orașul ucrainean Herson aparține Rusiei, reacționand la vizita președintelui Volodimir Zelenski in acest oraș din sudul Ucrainei, la cateva zile dupa retragerea forțelor rusești. Intrebat despre deplasarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Herson, Kremlinul…

- Razboi in Ucraina, ziua 240. Administratia Volodimir Zelenski le-a cerut, joi, partenerilor din NATO si din Uniunea Europeana sa furnizeze asistenta Ucrainei, in contextul atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice.