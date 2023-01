Razboi in Ucraina, ziua 325. Sirene de raid aerian in cea mai mare parte a Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 325. Mai multe explozii au rasunat sambata dimineata la Kiev, responsabili ucraineni afirmand ca noi lovituri ale armatei ruse au luat drept tinta infrastructuri-cheie ale capitalei Ucrainei.

- Joi dimineața, alarmele de raid aerian au sunat din nou in capitala ucraineana Kiev, precum și in regiunile sudice Herson și Mykolaiv și in regiunea vestica Zhytomyr. Forțele ruse au doborat o drona in apropierea bazei militare Engels. O racheta a forțelo

- UPDATE 8:00 - Cel puțin opt persoane au fost ucise și 23 ranite de lovituri ucrainene cu HIMARS in regiunea ocupata Lugansk, a transmis vineri agenția rusa de presa de stat TASS, citand o sursa neidentificata din cadrul serviciilor de urgența.UPDATE 7:30 - Mass-media ucraineana a publicat un videoclip…

- Razboi in Ucraina, ziua 295. Administratia Vladimir Putin a avertizat ca sistemele antiaeriene Patriot pe care Statele Unite ar urma sa le trimita Ucrainei vor fi tinte legitime ale armatei ruse.

- Ucraina a atacat o cazarma din orașul Melitopol, ocupat de rusi. Surse ucrainene susțin ca exista zeci de victime in randul rusilor.Forțele ruse au bombardat ținte din regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei cu rachete, drone și artilerie, a declarat statul major ucrainean.

- Forțele ruse au distrus orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat atacuri cu rachete in mai multe zone ale țarii, potrivit publicației The Guardian.

- Racheta care a aterizat marți seara in satul Przewodow din Polonia nu este una trasa de soldații ruși ci una ucraineana de aparare aeriana, le-ar fi spus Joe Biden aliaților, a dezvaluit un oficial din cadrul NATO pentru Reuters. Public, președinte american a spus miercuri dimineața ca e „puțin probabil”…