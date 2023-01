Stiri pe aceeasi tema

- Bucați dintr-o racheta ruseasca lansata sambata asupra Ucrainei au fost descoperite pe teritoriul Republicii Moldova de o patrula a poliției de frontiera, informeaza Ministerul de Interne de la Chișinau. „Urmare a bombardamentelor masive ale Rusiei asupra Ucrainei, o patrula a poliției de frontiera…

- Astazi, resturile unei rachete, provenita din atacurile aeriene ale Rusiei asupra Ucrainei, au fost descoperite in zona sectorului de frontiera Larga, raionul Briceni, anunța Ministerul Afacerilor Interne.

- O ploaie de rachete rusești a cazut asupra Ucrainei. Deși cateva localitați au ramas in intuneric, premierul ucrainean a precizat ca atacul nu a produs pagube semnificative sistemului energetic, distrus deja de ruși pe jumatate.

- "Moldelectrica comunica despre perturbații in sistemul electroenergetic. Sunt posibile deconectari.", a transmis, pe facebook, operatorul din\"țara vecina. Anunțul vine dupa ce Ucraina a declarat ca Rusia a declanșat un nou atac de rachete, in timp ce alertele aeriene au rasunat in multe regiuni ale…

- Autoritațile de la Moscova ar putea reduce semnificativ traficul de metrou din cauza mobilizarii in masa a mecanicilor. Meduza a raportat pe 24 octombrie ca mobilizarea șoferilor de autobuz din Voronej a exacerbat problemele de transport public din oraș.