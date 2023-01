Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete rusești a vizat sambata dimineața infrastructuri esențiale din Kiev, iar explozii au rasunat in cartierul Dniprovskiy din capitala ucraineana, au declarat un inalt oficial prezidențial și alți oficiali. Jurnaliștii Reuters din Kiev au auzit o serie de explozii, inainte ca o sirena…

- Bombardamentele rusesti care vizeaza infrastructura energetica a Ucrainei pun in pericol sanatatea fizica și mentala a "aproape tuturor copiilor" din țara - aproximativ 7 milioane -, in condițiile in care temperaturile din timpul iernii continua sa scada, a avertizat miercuri UNICEF, potrivit agenției…

- In scrisoare deschisa transmisa vineri pentru a marca noua luni de la invazia rusa, Papa Francisc a sugerat ca Kievul va fi nevoit sa faca unele concesii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Papa Francisc a salutat taria ucrainenilor in fata asaltului violent…

- O serie de explozii s-au auzit luni dimineata la Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unor martori din oras citati de Reuters si unor jurnalisti ai France Presse, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete, informeaza Agerpres.ro.…

- Capitala Kiev a fost cuprinsa de un aer „romantic” dupa ce intreruperea curentului in Ucraina inseamna și mese la lumina lumanarilor. Pana la 40% din rețeaua electrica a Ucrainei a fost deteriorata sau distrusa de atacurile rusești. Dar la un restaurant popular din Kiev, intreruperile la nivel național…

- Administratia rusa din Mariupol, oras ucrainean ocupat de Moscova dupa un asediu distrugator, a demontat miercuri un monument ce fusese inaltat in memoria victimelor foametei din anii 1930, foamete pe care Kievul o denunta drept genocid organizat de Stalin, dar pe care Moscova o minimalizeaza.

- Kievul a fost lovit de „drone kamikaze”, luni dimineața, transmit reprezentanții biroului președintelui Volodimir Zelenski. Capitala ucraineana Kiev a fost lovita de „drone kamikaze”, a declarat șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski, citat de Sky News. Intr-o postare pe Telegram, Andriy Yermak…

- Cladirea administrativa a orasului Donetk a fost avariata intr-un atac ucrainean cu rachete, potrivit unui anunt facut duminica de conducerea pro-rusa a regiunii cu acelasi nume, transmite Reuters. Administratia regiunii a afirmat intr-un mesaj in aplicatia de mesagerie Telegram ca intrarea principala…