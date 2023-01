Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii puternice au fost auzite in capitala Ucrainei, Kiev, sambata dimineața, deși locațiile exacte nu au putut fi determinate, in condițiile in care orașul era acoperit de o ceața densa, scrie CNN. Administrația militara a orașului Kiev a declarat sambata ca „exista un atac asupra capitalei”.…

- Un atac cu rachete rusești a vizat sambata dimineața infrastructuri esențiale din Kiev, iar explozii au rasunat in cartierul Dniprovskiy din capitala ucraineana, au declarat un inalt oficial prezidențial și alți oficiali. Jurnaliștii Reuters din Kiev au auzit o serie de explozii, inainte ca o sirena…

- UPDATE 2 Administratia presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat, joi seara, ca nu accepta armistitiul propus de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, cu ocazia Craciunului ortodox pe stil vechi. „Rusia trebuie sa paraseasca teritoriile ocupate – doar atunci va fi un armistitiu temporar”,…

- UPDATE 1 Trei militari ruși au fost uciși luni dimineața de resturile unei drone ucrainene care a fost doborata in timp ce ataca o baza din regiunea rusa Saratov, au anunțat agențiile de presa ruse, citand Ministerul Apararii. Acesta a fost al doilea atac asupra bazei in aceasta luna, potrivit Reuters.…

- UPDATE Riscul unei confruntari militare intre Rusia si Statele Unite este „ridicat”, a avertizat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, acuzand SUA de practicarea unui razboi antirus prin intermediari pe teritoriul Ucrainei. „In momentul de fata, nu ascunde nimeni obiectivele reale ale…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, miercuri, ca va suplimenta echipamentele destinate fortelor armate ruse si a cerut adaptarea instruirii militare pentru a face fata capabilitatilor NATO, in timp ce Casa Alba a confirmat vizita in SUA a presedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Intr-un…

- O serie de explozii au fost semnalate in orasul Harkov, din nord-estul Ucrainei. Primarul din Harkov, Igor Terekhov, a transmis ca numeroase explozii au fost auzite in oras in aceasta dimineata. ”O serie de explozii la Harkov. Fiti extrem de atenti!”, a afirmat el intr-o postare pe Telegram. Citește…